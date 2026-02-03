Auto elettrica in fiamme spaventoso in Italia | il rogo in un istante e il gesto disperato

In Italia, un’auto elettrica ha preso fuoco all’improvviso mentre percorreva la strada a Sovizzo, in provincia di Vicenza. L’incendio si è sviluppato in pochi istanti, spaventando chi era nei dintorni. La macchina ha bruciato rapidamente, e il proprietario, nel tentativo di salvare il suo veicolo, ha fatto un gesto disperato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle auto

Un incendio ha scosso la serata di ieri, lunedì 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza, dove un’ auto elettrica ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate dal veicolo mentre percorreva la strada, costringendo il conducente a una manovra d’emergenza per evitare conseguenze più gravi. Il guidatore è riuscito ad accostare tempestivamente e a scendere dall’auto prima che il mezzo venisse completamente avvolto dal rogo, evitando così ferite o intossicazioni. Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto dal distaccamento di Arzignano con un’ autopompa e un’ autobotte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Auto elettrica in fiamme, vigili del fuoco in azione

