Auto di un medico rubata sotto gli occhi durante il turno di notte | sindaco chiede più forze dell' ordine

Il sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, si infuria dopo il furto dell’auto del medico di guardia Giuseppe Salvemini. L’auto è sparita mentre il dottore stava svolgendo il turno di notte, davanti agli occhi di tutti. Riontino chiede subito più forze dell’ordine per evitare che episodi come questo si ripetano. La comunità è preoccupata e chiede maggiore sicurezza.

Il sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino non ci sta e chiede maggiore sicurezza a meno di 24 ore dal grave episodio del furto dell'autovettura del dottore di guardia medica, Giuseppe Salvemini, davanti ai suoi occhi (la testimonianza)."Vile gesto che colpisce non solo un professionista che.

