Australia tennista Papac non si regge in piedi in campo perde equilibrio e cade in avanti ad ogni colpo | Crampi o alcol? - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un match in Australia, il tennista Papac si è piegato in avanti più volte, perdendo il controllo del corpo. Ad ogni colpo, si è piegato in avanti e alla fine è caduto in avanti, visibilmente in difficoltà. La scena ha fatto il giro del web, lasciando molti a chiedersi se il suo stato fosse dovuto a crampi o a qualche problema di alcol. La spiegazione più probabile sono proprio i crampi, come quelli che hanno colpito anche Sinner e Alcaraz nelle ultime settimane a Melbourne.

La spiegazione più plausibile è quella dei crampi, gli stessi che nelle ultime settimane hanno messo in difficoltà prima Jannik Sinner e poi Carlos Alcaraz durante lo Slam di Melbourne. Sui social, però, qualcuno ha avanzato ipotesi più maliziose commentando il video su X: "Forse c’è stata troppa te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

