Australia tennis Papac non si regge in piedi in campo perde equilibrio e cade in avanti ad ogni colpo | Crampi o alcol? - VIDEO

Durante un match in Australia, il tennista Papac ha avuto un momento difficile in campo. Si è piegato in avanti, ha perso l’equilibrio e alla fine è caduto mentre giocava. La scena ha fatto il giro dei social, con molti che si sono chiesti se si trattasse di crampi o di altro. Le prime ipotesi parlano di crampi, come quelli che hanno colpito di recente anche Sinner e Alcaraz a Melbourne.

La spiegazione più plausibile è quella dei crampi, gli stessi che nelle ultime settimane hanno messo in difficoltà prima Jannik Sinner e poi Carlos Alcaraz durante lo Slam di Melbourne. Sui social, però, qualcuno ha avanzato ipotesi più maliziose commentando il video su X: "Forse c'è stata troppa te.

