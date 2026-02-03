Aula senza riscaldamento il vicesindaco | Trovate penne nei termosifoni Danni provocati da gesti irresponsabili

Questa mattina le scuole sono tornate a riscaldarsi, ma l’atmosfera è stata rovinata da un episodio insolito. Alcuni studenti hanno infilato penne, matite e gomme nei termosifoni, provocando blocchi e danni ai ventilatori. Il vicesindaco ha confermato che si tratta di gesti irresponsabili che hanno portato a costose riparazioni e disagio per tutti.

Penne, matite o gomme infilate all’interno dei termosifoni. Oggetti che, spinti all'interno dei convettori, hanno causato il blocco e la rottura del ventilatore. Danneggiati anche i dispositivi di comando e controllo del termoventilatore. “Purtroppo non è il malfunzionamento dell’impianto la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Aula Riscaldamento A26 chiusa questa notte per la sistemazione dei danni provocati da un incidente La A26 tra Baveno e Arona sarà chiusa questa notte, dalle 22 alle 6 di martedì 6 gennaio, per consentire i lavori di ripristino dei danni causati da un incidente. Riscaldamento, da oggi 15 novembre si possono accendere termosifoni a Napoli: cosa sapere Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Aula Riscaldamento Argomenti discussi: Ancora scuole gelide e alunni senza riscaldamento né acqua: Inaccettabile; Niscemi, città ferma e 5mila studenti senza scuola. Si lavora per garantire il diritto allo studio; Kiev al buio e al freddo, gli anziani resistono senza riscaldamento; Il freddo taglia rendimento e salute: lo dice la scienza. Scuole al freddo a Pianoro, il sindaco diffida il gestore energetico: Criticità inaccettabiliDopo i guasti alle primarie 'Salvo d’Acquisto' e la chiusura della 'Diana Sabbi', Vecchiettini attacca la società Engie: Bambini e personale al gelo, pronti alle vie legali ... bolognatoday.it Pesaro, aule senza riscaldamento al Polo 0-6. L'assessore Murgia: «Su 50 plessi pochissimi casi, tutto risolto in poche ore»PESARO Sembrava destinata a far storcere i nasi di molti cittadini per più giorni e invece, alla fine dei conti, la decisione del sindaco di riaprire le scuole ieri in città ha collezionato più ... corriereadriatico.it AVVISO ALL’UTENZA: Problemi al riscaldamento nell'Aula Studio A causa di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico, informiamo che l'Aula Studio della Biblioteca "A. Betti" non sarà riscaldata durante l'orario di apertura matt - facebook.com facebook Riscaldamento Scuole Secondarie: Situazione Tornata alla Normalità, Studenti Tutti in Aula provincia.treviso.it/it/news/33504-… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.