Audero svela il dopo petardo | Qualcosa che non mi era mai successo Era dentro

Emil Audero ha raccontato cosa ha provato nel caos scoppiato durante Cremonese-Inter. L’estremo difensore ha spiegato che l’esplosione del petardo lo ha colto di sorpresa, ma ciò che ricorda di più sono le sensazioni che ha provato subito dopo: “Era dentro di me”. Le sue parole rivelano come quell’episodio abbia lasciato un segno profondo, ben oltre il momento dell’incidente.

Emil Audero racconta cosa è successo nei convulsi momenti dell'esplosione del petardo durante Cremonese-Inter, ma soprattutto dopo: "Era dentro di me".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Audero Inter Mourinho show dopo Benfica-Napoli, svela il regalo di McTominay: “Era il minimo che potesse fare” Dopo la convincente vittoria del Benfica sulla squadra di Napoli in Champions League, Josè Mourinho si è concesso a qualche battuta e rivelazioni divertenti. Marotta interviene in diretta dopo il caos Audero: “Gesto insulso, situazioni che non ho mai vissuto” Beppe Marotta interviene in diretta dopo il caos in campo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Audero Inter Argomenti discussi: Audero svela il dopo petardo: Qualcosa che non mi era mai successo. Era dentro; Petardo su Audero, caccia al tifoso! Individuato il possibile responsabile, cosa succede ora; Audero dopo il petardo in Cremonese-Inter: Sto bene, ma poteva andare peggio; Mamma ho perso... Audero: clamorosa gaffe della Cremonese che dimentica il portiere a Reggio Emilia dopo il KO col Sassuolo. Audero svela il dopo petardo: Qualcosa che non mi era mai successo. Era dentroEmil Audero è il protagonista in positivo della vicenda davvero orribile andata in scena domenica allo stadio Zini di Cremona, quando un tifoso dell'Inter all'inizio del secondo tempo ha lanciato un ... fanpage.it Audero rompe il silenzio dopo Cremonese-Inter: Poteva andare peggio. Lo sfogo della compagna e una pagella fa discutereAudero rompe il silenzio dopo Cremonese-Inter: Poteva andare peggio. Lo sfogo della compagna e una pagella fa discutere ... sport.virgilio.it SportMediaset. . Bisogna chiudere la curva dell’Inter contro la Juve #sportmediaset #mediaset #inter #audero - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.