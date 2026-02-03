Dopo gli incidenti di Cremona, il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. La misura riguarda solo gli incontri fuori casa e mira a prevenire altri problemi di ordine pubblico. La decisione è stata comunicata ieri e ha già scatenato reazioni tra i supporter nerazzurri.

È arrivata la decisione del Viminale riguardo il divieto di trasferta per i supporters nerazzurri dopo gli spiacevoli fatti di Cremona. Inter, ecco la decisione del Viminale. Si legge su SportMediaset: Divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Questo il provvedimento disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo il lancio del petardo in occasione della trasferta di domenica a Cremona che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. “Il provvedimento – informa il Viminale – è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Audero, il Viminale vieta le trasferte per gli interisti fino al 23 marzo (e non per tutta la stagione)

Il ministero dell’Interno ha annunciato il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione calcistica.

A causa delle recenti tensioni tra tifosi di Fiorentina e Roma, è stato deciso di sospendere le trasferte per entrambe le squadre fino alla fine della stagione.

