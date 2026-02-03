Emil Audero ha spiegato cosa è passato nella sua testa subito dopo il petardo che lo ha colpito durante la partita. L’attimo di shock è durato qualche secondo, poi ha sentito un senso di vuoto e si è chiesto: “Perché sono in campo? Perché sto giocando?” La sua testimonianza arriva dopo le polemiche e i commenti sull’accaduto, e inizia a far luce su cosa abbia provato in quei momenti.

Emil Audero, balzato agli onori delle cronache per il petardo (piovuto dal settore interista) che l'ha stordito durante Cremonese- Inter, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport cosa ha provato in quei momenti. Le parole di Audero. Ci racconti quei momenti. Fumogeni e petardi già prima. Non sembrava un pomeriggio tranquillo. "Sì, già nel riscaldamento. Ma sono cose che succedono a cui non ho dato peso. In genere sono bengala che non esplodono. Sembrava tutto sotto controllo. Durante la partita ero concentrato, poi giro la testa e vedo quella roba per terra vicino a me. Io non sono un esperto e solo per caso mi sposto seguendo lo svolgimento dell'azione con lo sguardo.

© Ilnapolista.it - Audero: “Dopo il petardo ho sentito un senso di vuoto. Ho pensato: perché sono in campo? Perché sto giocando?”

Durante la partita, il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato l’incidente di ieri sera.

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha parlato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter.

