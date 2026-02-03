Questa mattina, a pochi giorni dall’annuncio, si cominciano a vedere i primi cambiamenti nel territorio di Atuss. Prima ancora che i lavori ufficiali partano, si parla di nuove piazze ombreggiate, percorsi ciclabili che collegano i comuni e spazi dedicati ai giovani e all’innovazione. I cittadini cominciano a immaginare un volto diverso per la zona, più vivibile e accessibile.

Prima ancora che aprano i cantieri, si possono già immaginare nuove piazze ombreggiate al posto dell’asfalto, percorsi ciclabili continui che uniscono comuni e persone, spazi dedicati all’innovazione e luoghi pensati per i giovani. È questo il futuro che prende forma in Bassa Romagna, dove si è conclusa la fase di progettazione degli interventi previsti dall’ Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile, gli Atuss, ora pronti a passare dalla carta alla realtà. I progetti complessivi sono quattro e daranno, ciascuno nel proprio ambito, una nuova impronta al territorio: Bicipolitana, Architettura urbana verde, Open Labs Bassa Romagna e AvvistaMenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atuss, quattro progetti per il territorio

Approfondimenti su Atuss Progetti

La progettazione degli interventi della Bassa Romagna per lo sviluppo sostenibile è ufficialmente finita.

La Fondazione della Comunità Bergamasca annuncia l’esito del bando “Progetti delle Comunità 2025”, destinato a finanziare interventi strategici sul territorio bergamasco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Atuss Progetti

Argomenti discussi: Atuss, quattro progetti per il territorio; Bassa Romagna: dalla progettazione alla realtà, i progetti Atuss sono pronti per la realizzazione; Dalla bicipolitana all'architettura verde: i progetti Atuss in Bassa Romagna valgono 8 milioni di euro.

Atuss, quattro progetti per il territorioBicipolitana, Architettura urbana verde, Open Labs Bassa Romagna e AvvistaMenti: gli interventi previsti dall’Agenda trasformativa urbana . ilrestodelcarlino.it

Bassa Romagna: dalla progettazione alla realtà, i progetti Atuss sono pronti per la realizzazioneÈ conclusa la progettazione degli interventi previsti dall’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) della Bassa Romagna, che daranno – ciascuno per il proprio ambito – una nuova ... ravennawebtv.it

Immagini dal cantiere del secondo stralcio della nuova Diagonale Verde. Viene impostata la nuova rotatoria tra le vie Nobili, D'Avia, Leonardo Da Vinci. #atuss Regione Emilia-Romagna Modena Quartieri Comune di Modena - facebook.com facebook