Atuss | quattro iniziative per lo Sviluppo del Territorio
Atuss lancia quattro nuovi progetti per lo sviluppo della Bassa Romagna. Le iniziative puntano su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, e sono pronte a partire. La regione si prepara a vedere cambiamenti concreti grazie a queste novità messe in campo dall’associazione.
Atuss, quattro progetti per il territorio *Le nuove iniziative per la Bassa Romagna promosse da Atuss* Il progetto Atuss, coniugazione di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, è ormai pronto a entrare nella fase operativa nella Bassa Romagna. Le iniziative, che vedono al centro tre piazze riqualificate – piazza della Resistenza ad Alfonsine, piazza Armandi a Fusignano e piazza Tiziano a Lavezzola – si inseriscono nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana, una strategia che mira a rendere il territorio più intelligente, sostenibile e resiliente. Gli interventi, previsti per l’ambito del progetto *Architettura urbana verde*, prevedono anche la de-sigillazione dei suoli, il miglioramento del deflusso delle acque, e l’abbattimento delle temperature urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Atuss, quattro progetti per il territorio
Un progetto di integrazione intergenerazionale per sostenere lo sviluppo del territorio
Un progetto di integrazione intergenerazionale che valorizza il ruolo delle giovani generazioni come motore di sviluppo e innovazione, promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse età per rafforzare il territorio e costruire un futuro sostenibile e ricco di opportunità.
