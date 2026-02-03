Atuss | quattro iniziative per lo Sviluppo del Territorio

Atuss lancia quattro nuovi progetti per lo sviluppo della Bassa Romagna. Le iniziative puntano su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, e sono pronte a partire. La regione si prepara a vedere cambiamenti concreti grazie a queste novità messe in campo dall’associazione.

Atuss, quattro progetti per il territorio *Le nuove iniziative per la Bassa Romagna promosse da Atuss* Il progetto Atuss, coniugazione di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, è ormai pronto a entrare nella fase operativa nella Bassa Romagna. Le iniziative, che vedono al centro tre piazze riqualificate – piazza della Resistenza ad Alfonsine, piazza Armandi a Fusignano e piazza Tiziano a Lavezzola – si inseriscono nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana, una strategia che mira a rendere il territorio più intelligente, sostenibile e resiliente. Gli interventi, previsti per l’ambito del progetto *Architettura urbana verde*, prevedono anche la de-sigillazione dei suoli, il miglioramento del deflusso delle acque, e l’abbattimento delle temperature urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, a pochi giorni dall’annuncio, si cominciano a vedere i primi cambiamenti nel territorio di Atuss.

Un progetto di integrazione intergenerazionale che valorizza il ruolo delle giovani generazioni come motore di sviluppo e innovazione, promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse età per rafforzare il territorio e costruire un futuro sostenibile e ricco di opportunità.

