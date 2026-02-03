La Maison Chanel si mostra come non l’abbiamo mai vista, questa volta attraverso le opere di artisti contemporanei. Il nuovo libro di Lannoo, “Chanel Illustrated”, presenta disegni e illustrazioni che reinterpretano i simboli della casa di moda, dal profumo N°5 al classico tweed, usando stili diversi come romantico, fiabesco o pop. È un modo diverso di scoprire un marchio che ancora oggi rappresenta il massimo del lusso.

La Maison Chanel come non l’abbiamo mai vista. Cioè, illustrata. Il libro più atteso del fashion month di febbraio è Chanel Illustrated (edito da Lannoo) una raccolta di disegni d’autore che reinterpretano i simboli della Maison, dal profumo N°5 al tweed, in modo romantico, fiabesco o pop. Del resto l’illustrazione è un linguaggio che piace molto al nuovo direttore creativo, Matthieu Blazy: la prima collezione couture è stata anticipata da video animati in cui scoiattoli e uccellini “aiutano” a preparare la sfilata del 27 gennaio. Il libro Chanel Illustrated. Il nome di Chanel ha una forza evocativa che va ben oltre i confini della moda: tutti hanno in mente almeno un’immagine, un look, un simbolo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Attraverso disegni e illustrazioni di artisti contemporanei, il nuovo libro di Lannoo racconta perché Chanel è ancora sinonimo di lusso.

