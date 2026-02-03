Attraversa l'autostrada di notte a Modena | travolto e ucciso al casello

Un uomo di 43 anni ha perso la vita la scorsa notte a Modena. Mentre attraversava l’autostrada al casello, è stato investito da un’auto e non ce l’ha fatta. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma la scena si è svolta sotto gli occhi di chi passava di lì. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Nuovo incidente sulla tangenziale di Modena: un 43enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre attraversava l'Autostrada all'altezza del casello. Ferito anche il conducente.

