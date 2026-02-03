Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

A Roma, bambini e famiglie possono vivere due giorni pieni di attività e visite didattiche dedicate a arte, storia e archeologia. Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026, il centro Cicero in Rome organizza eventi pensati per i più piccoli, divisi in due fasce di età: 2-5 e 5-11 anni. Le attività includono visite ai principali monumenti, giochi e laboratori creativi, anche con eventi speciali al Colosseo e alla mostra sull’Impressionismo. Una buona occasione per scoprire la città divertendosi e imparando qualcosa di nuovo

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 7 e Domenica 8 Febbraio 2026 + Speciali Colosseo e Mostra Impressionismo, a Roma con Cicero in Rome

