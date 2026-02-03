Atletico Ascoli ritrova la vittoria con l’Ostia ma il Nonni si fa preoccupare

L’Atletico Ascoli torna a vincere, battendo l’Ostiamare in modo convincente. La squadra ha dominato il match e si è portata a casa i tre punti, ma il sorriso è stato rovinato da un grave infortunio al difensore Leonardo Nonni. Il giocatore si è infortunato seriamente e il suo stato preoccupa tutto il club.

L’Atletico Ascoli ha ritrovato la vittoria con il punto strameritato contro l’Ostiamare, ma il presidio è stato interrotto a causa di un infortunio serio al difensore Leonardo Nonni. Il giocatore, colpito alla testa in fase finale della partita, ha perso i sensi e è stato trasportato in ospedale, dove ha trascorso la notte. Solo il giorno dopo, martedì 2 febbraio, è stato dimesso. La partita, disputata allo stadio “Anco Marzio” domenica 1 febbraio, era stata un’esperienza difficile per il club ascolano, ma ha permesso di recuperare un punto dopo aver perso il posto in classifica a favore dell’Ostiamare, ormai ex capolista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Atletico Ascoli ottiene il quarto risultato utile consecutivo, consolidando la propria posizione in campionato.

