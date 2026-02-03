Atalanta-Juventus Coppa Italia 05-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Equilibrio e pochi gol

Questa sera alla New Balance Arena si gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di passare il turno, ma finora ci si aspetta una partita equilibrata e poco spettacolare, con poche reti all’attivo. La gara è alle 21:00 e tra le due compagini ci sono pochi favoriti, anche se i bianconeri partono leggermente avanti nelle quote. I tifosi sono pronti a seguire un match deciso più dalla tattica che dall’attacco, in un confronto che potrebbe regalare poche

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia va in scena alla New Balance Arena e lo giocano Atalanta e Juventus. La Dea, settima in campionato, ha una grande chance di guadagnarsi l’Europa col successo nella coppa nazionale, e sogna inoltre di tornare a vincere la coppa dopo oltre sessant’anni dalla prima e unica volta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Juventus (Coppa Italia, 05-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio e pochi gol Approfondimenti su Atalanta Juventus Atalanta-Juventus (Coppa Italia, 05-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Stasera alla New Balance Arena si gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Strasburgo-Monaco (Coppa di Francia, 05-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Questa sera si gioca l’ultimo ottavo di finale di Coppa di Francia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L’Inter di Chivu è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Domani l’altra sfida Atalanta-Juventus, settimana prossima in campo Napoli-Como e Bologna-Lazio: chi vincerà il trofeo 🇮🇹 facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Juventus x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.