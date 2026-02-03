Atalanta Juve streaming live e diretta tv | dove vedere il match valido per i quarti di Coppa Italia

E’ il giorno del match tra Atalanta e Juventus, valido per i quarti di Coppa Italia. La partita si gioca questa sera, e sono già molte le persone che cercano come vederla in streaming o in diretta tv. Le due squadre sono pronte a scendere in campo e a dare tutto per passare il turno. Gli appassionati sono in fermento, e le tv e le piattaforme online stanno trasmettendo la partita in tempo reale.

Gara secca per l'accesso alle semifinali. Il palcoscenico della Coppa Italia si accende per uno dei quarti di finale più attesi: giovedì 5 febbraio, alle ore 21:00, l' Atalanta ospiterà la Juventus in una sfida secca che mette in palio l'accesso alla semifinale. Il Gewiss Stadium di Bergamo si prepara a una serata di grande calcio, con i bianconeri di Spalletti chiamati a superare l'ostacolo nerazzurro per continuare la corsa verso il trofeo. Dove seguire il match in TV e Streaming. Per tutti gli appassionati che non saranno presenti sugli spalti, la copertura mediatica sarà totale e gratuita.

