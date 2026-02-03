Asterisco Palestina | arte e testimonianza con Yasmine Aljarba e il premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli

Questa mattina è stato presentato “Asterisco Palestina”, un progetto nato dalla collaborazione tra varie associazioni locali. L’obiettivo è usare l’arte e le testimonianze per far conoscere meglio la realtà dei territori palestinesi. Tra gli ospiti, il premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli, che ha raccontato con le sue foto le difficoltà di questa regione. L’iniziativa vuole coinvolgere il pubblico e sensibilizzare sulle questioni ancora aperte in Palestina.

Dalla collaborazione tra diverse associazioni del territorio, nasce l'iniziativa "Asterisco Palestina", un'occasione per comprendere l'attualità complessa che coinvolge i territori della Palestina attraverso l'arte, la testimonianza e la solidarietà. Protagonisti l'artista Yasmine Aljarba, Alice Lucci, il fotografo premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli. L'appuntamento è per venerdì 6 febbraio, alle 18:30, presso l'Auditorium A. Corelli di Fusignano (vicolo Alfredo Belletti 2): Yasmine Aljarba, artista palestinese di Gaza, incontrerà il pubblico offrendo la propria storia e testimonianza anche attraverso la proiezione di immagini e video, in dialogo con Alice Lucci.

