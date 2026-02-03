Assunta Clemente nominata segretaria regionale degli Amici della Polizia in Campania

Assunta Clemente è diventata ufficialmente la nuova segretaria regionale degli

Antonio de Lieto e Massimo Picone, dirigenti nazionali dell’associazione Amici della Polizia, hanno conferito ad Assunta Clemente la carica di segretario regionale per la Campania. Sulla nomina si è espresso il presidente nazionale, Anna Paternostro: “Le competenze professionali e le capacità organizzative di Assunta Clemente contribuiranno sicuramente alla crescita e al radicamento sul territorio del nostro sodalizio, insieme alla promozione dei valori e degli ideali che lo ispirano. Sempre più numerosi sono i cittadini che guardano con attenzione alle attività dell’associazione e che chiedono alle istituzioni più sicurezza per l’intera comunità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

