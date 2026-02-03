Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, conferma che il Comune non ritirerà il ricorso al Tar sugli assi viari. Replica alle critiche di un ex assessore regionale, che aveva accusato il ricorso di aver causato la perdita di finanziamenti. Del Chiaro ribadisce la posizione e sottolinea che l’azione legale rimane in piedi, senza intenzione di cambiare strategia.

Il Comune di Capannori non ha alcuna intenzione di ritirare il ricorso al Tar sugli assi viari. E’ arrivata la replica del sindaco, Giordano Del Chiaro, all’ex assessore regionale Stefano Baccelli (senza mai nominarlo) che aveva puntato il dito contro Menesini e Del Chiaro come eventuali responsabili della perdita dei finanziamenti sul progetto proprio a causa del ricorso. "Basta demagogia sugli assi viari – scrive Del Chiaro che si affida ai social per la replica - il Comune di Capannori vuole che l’asse nord-sud arrivi al casello autostradale del Frizzone, perché la Ponte a Moriano-Antraccoli non serve a nulla e a nessuno, crea solo grande traffico nella Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Assi viari, basta demagogia“. Il sindaco di Capannori replica e conferma il ricorso al Tar

