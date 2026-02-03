Nel primo biennio di applicazione, quasi 940 mila famiglie italiane hanno ricevuto almeno un pagamento dell’assegno di inclusione. La maggior parte, circa il 70%, si trova nel Sud e nelle Isole. In totale, sono circa 2,2 milioni le persone coinvolte, con numeri che confermano come questa misura abbia un impatto forte nelle aree più svantaggiate del Paese.

Sono circa 936mila i nuclei con almeno un pagamento dell’Asssegno di inclusione dall’avvio della misura (1 gennaio 2024) al 31 dicembre 2025, per un totale di 2,2 milioni di persone coinvolte. Per quasi sette decimi sono concentrate al Sud e nelle Isole (630mila nuclei con 1,6 milioni di persone): la gran parte in particolare sono residenti tra Campania e Sicilia (rispettivamente prima con 221mila nuclei con 597mila persone, e seconda regione con 187mila nuclei con 494mila persone), come accadeva per il Reddito di cittadinanza. Sono dati contenuti nell’osservatorio dell’Inps sull’ Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), le due misure che dal 1 gennaio 2024 hanno preso il posto del Reddito di cittadinanza che è stato eliminato dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Assegno di inclusione e supporto al lavoro: il 70% dei beneficiari concentrato nel Sud e nelle Isole nel 2024-2025

Approfondimenti su Assegno Inclusione

Al Sud e nelle Isole, il 70% di chi riceve l’Assegno di inclusione sono persone che vivono in queste zone.

Nel 2026, l'assegno di inclusione subirà importanti modifiche, con un rinnovo che comporterà costi maggiori per i beneficiari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Assegno Inclusione

Argomenti discussi: Assegno di Inclusione 2026: Cos’è, A Chi Spetta e A Quanto Ammonta; Assegno di Inclusione: calendario dei pagamenti 2026; Assegno di inclusione 2026, ecco le date dei pagamenti fino a dicembre: il calendario Inps; Assegno inclusione, pagamenti 2026: calendario ufficiale Inps. Quando arrivano importi e arretrati ogni mese.

Al Sud e nelle Isole il 70% dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, la misura che ha sostituto il Reddito di cittadinanzaSono circa 936mila i nuclei (2,2 milioni le persone coinvolte) con almeno un pagamento dell’Assegno di inclusione dall’avvio nel gennaio 2024. Campania e Sicilia sono le regioni con il più alto numero ... ilsole24ore.com

Assegno di inclusione in arrivo anche gli arretrati a Febbraio 2026Scopri tutto sull'Assegno di inclusione a febbraio. Informazioni su pagamenti e date importanti da segnare sul calendario. informazionescuola.it

Rinnovare l'ISEE a febbraio 2026 per l'Assegno di Inclusione (ADI) comporta il rischio di una sospensione temporanea del pagamento di febbraio. L'INPS elabora l'ADI basandosi sull'ISEE valido al 31/12/2025; la mancata DSU aggiornata entro fine gennaio p - facebook.com facebook

Assegno di inclusione #ADI 2026 Calendario #pagamenti per tutti i mesi dell'anno x.com