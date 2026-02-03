A Napoli, le spese con l’assegno di inclusione hanno superato quelle di tutto il Nord. I numeri dell’Inps mostrano come, in alcune zone del Sud, le famiglie ricevano più soldi e spendono di più rispetto alle regioni settentrionali. Un dato che apre una nuova prospettiva sui benefici di questo strumento di sostegno.

I numeri dell’ Osservatorio Inps sull’ Assegno di Inclusione certificano uno squilibrio fra Nord e Sud. A dicembre 2025 la sola provincia di Napoli ha assorbito più risorse per l’Adi rispetto a tutte le regioni del Nord messe insieme. Il dato la dice lunga sulle difficoltà del Meridione sul fronte dell’occupazione. I numeri dell’Assegno di inclusione. Secondo le tabelle Inps, nel mese di dicembre a Napoli hanno percepito l’ Adi oltre 101.000 famiglie, per un totale di 279.108 persone coinvolte, con un importo medio mensile pari a 772 euro. Una platea che, per dimensione, si avvicina a quella dell’intero Nord, dove i nuclei beneficiari sono stati 116. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno di inclusione, a Napoli spesa record: supera quella dell’intero Nord

A Napoli, il costo della spesa alimentare è ormai paragonabile a quello delle regioni del Nord.

A dicembre, Napoli ha superato il Nord Italia nella spesa per l’Assegno di Inclusione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

