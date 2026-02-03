Assegno di inclusione a Napoli spesa record | supera quella dell’intero Nord

Da quifinanza.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, le spese con l’assegno di inclusione hanno superato quelle di tutto il Nord. I numeri dell’Inps mostrano come, in alcune zone del Sud, le famiglie ricevano più soldi e spendono di più rispetto alle regioni settentrionali. Un dato che apre una nuova prospettiva sui benefici di questo strumento di sostegno.

I numeri dell’ Osservatorio Inps sull’ Assegno di Inclusione certificano uno squilibrio fra Nord e Sud. A dicembre 2025 la sola provincia di Napoli ha assorbito più risorse per l’Adi rispetto a tutte le regioni del Nord messe insieme. Il dato la dice lunga sulle difficoltà del Meridione sul fronte dell’occupazione. I numeri dell’Assegno di inclusione. Secondo le tabelle Inps, nel mese di dicembre a Napoli hanno percepito l’ Adi oltre 101.000 famiglie, per un totale di 279.108 persone coinvolte, con un importo medio mensile pari a 772 euro. Una platea che, per dimensione, si avvicina a quella dell’intero Nord, dove i nuclei beneficiari sono stati 116. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

assegno di inclusione a napoli spesa record supera quella dell8217intero nord

© Quifinanza.it - Assegno di inclusione, a Napoli spesa record: supera quella dell’intero Nord

Approfondimenti su Napoli Nord

Assegno di inclusione come il reddito di cittadinanza: «La spesa a Napoli quanto quella dell'intero Nord». I dati dell'Inps

A Napoli, il costo della spesa alimentare è ormai paragonabile a quello delle regioni del Nord.

Inps: a dicembre la spesa per l’Assegno di Inclusione a Napoli supera quella di tutto il Nord

A dicembre, Napoli ha superato il Nord Italia nella spesa per l’Assegno di Inclusione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Nord

Argomenti discussi: Assegno inclusione, pagamenti 2026: calendario ufficiale Inps. Quando arrivano importi e arretrati ogni mese; Assegno di inclusione 2026, ecco le date dei pagamenti fino a dicembre: il calendario Inps; Assegno di Inclusione: calendario dei pagamenti 2026; Assegno di Inclusione 2026: Cos’è, A Chi Spetta e A Quanto Ammonta.

assegno di inclusione aAssegno di inclusione come il reddito di cittadinanza: «La spesa a Napoli quanto quella dell'intero Nord». I dati dell'InpsL'Assegno di inclusione come il reddito di cittadinanza: in un'Italia sempre più divisa in due, tra il Sud e il Centro-Nord, anche ... msn.com

Assegno d'Inclusione, la spesa di Napoli supera quella dell'intero NordNapoli supera l’intero Nord Italia per spesa mensile legata all’Assegno di inclusione. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Inps relativi al mese di dicembre 2025, che fotografano una platea di ... ilfattovesuviano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.