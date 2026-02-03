A Bologna, le forze dell’ordine hanno identificato 16 anarchici coinvolti in assalti alle banche e atti vandalici. Gli incidenti sono avvenuti durante una protesta contro il regime del 41 bis, mentre Cospito era in sciopero della fame da tre mesi. Gli investigatori hanno deciso di processarli per le azioni compiute durante quella giornata.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Gli anarchici avevano protestato contro il regime del 41 bis, al grido di “Cospito libera tutti”, nel periodo in cui il leader della Fai (Federazione anarchica informale) era in sciopero della fame da tre mesi. Avevano imbrattato, lungo il percorso del loro corteo, i muri del centro storico con scritte e graffiti, danneggiando pure le filiali di due banche in via Riva Reno (Banca popolare di Sondrio e quella della Cassa di risparmio di Ravenna). E, per di più, avevano affisso, all’esterno di almeno due edicole e in diverse altre parti della città, delle finte locandine che riportavano l’intestazione e il logo di Qn-Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto alle banche e vandalismi a Bologna: “Processate 16 anarchici”

Approfondimenti su Bologna Assalto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Assalto

Argomenti discussi: Assalto bancomat a Bitonto: esplosione distrugge sportello in via Verdi; Torna la banda della marmotta in Irpinia: assalto lampo a un bancomat di Bisaccia; Assalti ai bancomat con esplosivo, sgominata banda: 8 arresti a Foggia, 5 a Cerignola; Esplode l’ingresso del Mps: assalto fallito al bancomat ma tanta paura a Sortino.

Assalto alle banche a Giugliano e Nola: il Prefetto schiera i rinforziUna doppia incursione criminale ha scosso nella notte l'area nord e il nolano. Nel mirino delle bande sono finite le filiali della Banca di Credito Popolare a ... cronachedellacampania.it

Assalto con l'esplosivo al bancomat della BpmAssalto notturno allo sportello Atm della Bpm in piazza Roma, a Santa Maria a Vico. I malviventi sono entrati in azione tra domenica e lunedì, prendendo di mira l’istituto di credito. Utilizzando dell ... casertanews.it

Assalto al Campidoglio 2021, la causa denuncia 'debanking' politico. Contenziosi simili hanno colpito figure da Nigel Farage a Marine Le Pen. Le banche respingono le accuse di pregiudizio. https://l.euronews.com/JMlj - facebook.com facebook