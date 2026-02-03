Assalto a Orsolini due big italiane sull’esterno rossoblu

Riccardo Orsolini sta attirando l’attenzione di alcune grandi squadre italiane. Con il suo contratto ancora in scadenza, il giocatore del Bologna rischia di partire, e i club di Serie A sono pronti a fare offerte. La sua presenza in campo resta forte, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Bologna.

Con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, Riccardo Orsolini è diventato uno degli uomini mercato in vista della prossima stagione con l'attaccante esterno che piace a due big del nostro campionato. Orsolini nel mirino di due big italiane (Ansa Foto) – calciomercato.it Da tempo il Bologna e l'entourage del calciatore sono in contatto per cercare di chiudere la trattativa per il prolungamento dell'accordo che, attualmente, scade nel 2027. La volontà dei rossoblu è quella di legarsi ancora a lungo al calciatore che, con il tempo, è diventato una bandiera della formazione emiliana. In questi ultimi mesi, però, i contatti tra le parti procedono a rilento e il Bologna vorrebbe evitare di trovarsi a fine campionato senza un accordo pluriennale con il calciatore.

