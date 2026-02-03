Askatasuna Piantedosi manganella le opposizioni alla Camera Svelando il bluff dell’appello di Meloni all’unità

Giorgia Meloni ha sfidato le opposizioni alla Camera, chiedendo loro di votare un testo unanime contro le violenze di Torino. La mossa ha messo in luce il tentativo della premier di mettere alla prova la compattezza delle forze di opposizione, che si sono trovate a dover rispondere a una richiesta che molti considerano più una provocazione che un vero appello all’unità. Nel frattempo, Piantedosi si è speso per respingere le accuse, ma il dibattito resta acceso e teso.

Il gioco di Giorgia Meloni è lampante: tentare di stanare le opposizioni, sfidandole a votare in Parlamento un testo unitario di condanna delle violenze avvenute a Torino sabato, durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. E nel caso di un no delle opposizioni all’iniziativa comune accusarle di connivenza coi violenti. L’appello all’unità lo ha lanciato lunedì la premier e lo ha ribadito ieri. “Serve un impegno comune, che è quello che io ho proposto anche nel dibattito che ci sarà in Parlamento con il ministro Piantedosi”, ha detto Meloni. Peccato che proprio ieri Matteo Piantedosi abbia messo una pietra tombale sulla possibilità di un’iniziativa comune. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

