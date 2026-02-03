Askatasuna Piantedosi | Chi sfila con antagonisti offre loro impunità

Il ministro Piantedosi torna a puntare il dito contro gli antagonisti che si sono radunati sabato. Secondo lui, chi partecipa alle manifestazioni con loro favorisce l’impunità e sostiene i disordini. Piantedosi ha ripetuto che spesso questi gruppi trovano coperture politiche e si muovono nei centri sociali occupati illegalmente. Le autorità sono ora più attente e promettono controlli più severi nelle prossime manifestazioni pubbliche.

"I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua informativa alla Camera sui fatti di Torino. "E credo che faccia altrettanto chi, più in generale, si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantirne di fatto l'agibilità politica, assicurando loro anche spazi di proprietà pubblica sul ritenuto presupposto dell'asserita utilità sociale delle loro attività", conclude.

