Askatasuna Piantedosi alla Camera | Corteo era resa dei conti con lo Stato clima da squadrismo; fermo preventivo? Già in uso in Ue - VIDEO

Il ministro Piantedosi torna a parlare degli scontri avvenuti durante il corteo pro-Askatasuna a Torino. In aula alla Camera, ha definito gli scontri “da squadrismo e terrorismo” e ha spiegato che la manifestazione era una “resa dei conti con lo Stato”. Ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto e ha ricordato che il fermo preventivo è uno strumento già usato in altri paesi europei. La tensione resta alta e le autorità temono nuovi episodi di violenza.

Intervenuto in Aula alla Camera con un'informativa ai deputati, il ministro dell'Interno, ringraziando il lavoro degli agenti, ha ricostruito la dinamica degli scontri, definendoli "da squadrismo e terrorismo" Il corteo pro-Askatasuna ha rappresentato una "resa dei conti con lo Stato"

