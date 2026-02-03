Askatasuna Meloni | Su sicurezza non arretriamo Schlein invoca unità? Speriamo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso posizione sulla sicurezza, ribadendo che l’Italia non farà passi indietro. In un messaggio diretto, ha espresso solidarietà alla giornalista Rai Bianca Leonardi, aggredita insieme alla troupe del programma Far West durante il corteo pro Askatasuna a Torino lo scorso sabato. Meloni ha anche commentato le parole di Schlein, sperando che l’unità venga davvero cercata.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla giornalista Rai Bianca Leonardi, aggredita insieme alla troupe del programma Far West durante il corteo pro Askatasuna a Torino lo scorso sabato 31 gennaio 2026. In un incontro con la delegazione della trasmissione condotta da Salvo Sottile, la premier ha sottolineato la necessità di non arretrare di fronte a episodi di violenza. “Penso che non si possa arretrare, penso che noi dobbiamo – e stiamo lavorando anche su questo – garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano, ma penso che sia anche un problema di humus culturale “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Askatasuna, Meloni: “Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità? Speriamo” Approfondimenti su Askatasuna Meloni Meloni: "Sulla sicurezza non arretriamo". Poi l'appello a Schlein: "Speriamo in impegno comune" La Premier Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non farà passi indietro sulla sicurezza. Schlein: "Disponibile a dialogo con Meloni anche su sicurezza sul lavoro" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Askatasuna Meloni Argomenti discussi: Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitaria; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; 'Decreto Torino', il Governo Meloni prepara la stretta per le piazze dopo l'incendio di Torino. Askatasuna, Meloni: Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità? SperiamoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla giornalista Rai Bianca Leonardi, aggredita insieme alla troupe del programma Far West ... thesocialpost.it Scontri Askatasuna, Meloni: Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità? SperiamoScontri Askatasuna, Meloni: Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità? Speriamo Le parole della premier alla delegazione di 'Far West': sulla condanna alle violenze serve chiarezza da parte ... adnkronos.com #Askatasuna , #Meloni rilancia: serve un impegno comune per la #sicurezza, anche delle opposizioni - #Schlein - facebook.com facebook #Askatasuna, i compagni insistono. Concita: " #Meloni specula sugli scontri". #Odifreddi: "Agenti armati fino ai denti". #IlManifesto sul poliziotto linciato: "Lo hanno spostato ed è caduto" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.