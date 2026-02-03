A due giorni dagli scontri violenti tra gli antagonisti pro-Askatasuna e la polizia, molti puntano il dito contro la sinistra. Le immagini della guerriglia urbana hanno acceso le polemiche e rafforzato le critiche nei confronti dei partiti di sinistra, accusati di aver sottovalutato o di non aver fermato una situazione ormai fuori controllo. Luca Ricolfi non ha esitato a parlare di grave responsabilità politica, sottolineando come l’azione degli estremisti sia il frutto di un clima che si è creato e alimentato negli ultimi mesi. La tensione resta alta

A due giorni dalla guerriglia urbana per mano degli antagonisti pro- Askatasuna, sono in tanti a tirare le orecchie alla sinistra. Quella sinistra che troppe volte ha difeso e minimizzato la violenza rossa. Tra questi Luca Ricolfi. Per il sociologo non ci sono dubbi: "La sinistra ufficiale di ieri aveva una posizione chiara, e si batteva senza ambiguità contro terrorismo ed estremismo, quella di oggi no: allora avevamo Lama e Berlinguer, mezzo secolo dopo ci ritroviamo con Schlein e Landini. Credono di potersi chiamare fuori condannando la violenza a cose fatte, mentre quel che dovrebbero fare è scendere in piazza contro i violenti e i prevaricatori". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, Luca Ricolfi accusa la sinistra: "Grave resposnabilità politica"

Luca Ricolfi si dice offeso da una sinistra che condanna a cose fatte.

