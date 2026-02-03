Askatasuna l’esplosione dei scontri a Camera | la strategia dell’eversiva per evitare violenze più gravi

Questa mattina alla Camera dei deputati si sono verificati scontri tra alcuni deputati e la polizia. La situazione è subito diventata tesa e ha coinvolto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La scena è stata molto diversa da una normale seduta, con urla e spintoni che hanno fatto alzare il livello di allerta tra i presenti. La polizia è intervenuta per riportare l’ordine, ma il clima resta molto teso.

Al via alla Camera dei deputati, nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio 2026, una serie di scontri tra deputati e agenti di polizia hanno causato un’ondata di tensione e ha coinvolto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Lo scontro, sorto a seguito dell’attivazione di un processo in sede parlamentare, fu interpretato da alcuni come un “evento strategico”, in grado di minimizzare l’impatto di un evento più grave. Le fonti indicano che, in seguito all’esplosione delle violenze, l’attuale ministro ha deciso di recarsi in sede per informarsi direttamente sulle dinamiche accadute a Torino, dove era in atto il processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

