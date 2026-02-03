askatasuna le violenze di torino spostano le curve

Le tensioni tra le tifoserie di Askatasuna e altre curve di Torino si fanno più intense. Le violenze sono aumentate negli ultimi giorni, con scontri e lanci di oggetti nei quartieri della città. La polizia è intervenuta più volte per disperdere le folle e mantenere l’ordine. La situazione resta calda e preoccupante, mentre le autorità cercano di trovare soluzioni per fermare questa escalation.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rainews24) A cosa servano le all news lo si capisce quando succedono fatti gravi in Italia come all’estero. Sabato nel tardo pomeriggio si sono diffuse le terribili immagini del pestaggio dell’agente di Torino ma anche dell’azione terroristica dei centri sociali che hanno preso d’assalto il centro storico del capoluogo sabaudo. Rainews24 ha informato prontamente la propria platea e dai centri media si può capire come l’anarchia torinese abbia impattato. Jacopo Ricca e Manuela Gatti, in collaborazione con la TGR, erano in diretta dal luogo dei disordini; in studio Francesca Piatanesi, al touch Francesca Biagiotti per le reazioni istituzionali e politiche, a Torino; Laura Tangherlini supervisor dei vari display. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

«Tutti sapevano che il corteo pro Askatasuna sarebbe finito così. Basta con i distinguo»Le violenze di sabato sono l'ultima pagina di un copione già scritto: il centro sociale protetto dalla borghesia torinese di sinistra è stato per anni punto di riferimento di antagonisti e criminali. tempi.it

Torino, violenze e disordini al corteo per Askatasuna: le reazioniScontri a Torino al corteo Askatasuna: bombe carta, aggressioni e incendi. Solidarietà agli agenti, gruppi violenti infiltrati, scattano controlli e condanne politiche. ligurianotizie.it

Askatasuna, Pd Piemonte e Torino con Lo Russo: "Condanna delle violenze, no alle strumentalizzazioni" x.com

Riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulle violenze dei pro #Askatasuna dello scorso sabato a #Torino e sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico - facebook.com facebook