Askatasuna il delirio della Salis dopo Torino | Governo oppressivo e ipocrita

Dopo più di due giorni di silenzio, Ilaria Salis rompe il silenzio e critica duramente il governo. La giovane attivista sostiene che le forze dell’ordine hanno agito con oppressione e ipocrisia durante i fatti di Torino di sabato. La sua voce si aggiunge a quella di chi chiede chiarezza e responsabilità.

Ci è voluto del tempo, oltre 48 ore, ma alla fine anche Ilaria Salis è riuscita a dire la sua sui fatti di Torino di sabato. Chi si aspettava una netta presa di posizione da parte dell'europarlamentare di Avs è rimasto deluso ma probabilmente nessuno pensava che accadesse. Anche Salis si schiera dalla parte di quelli che condannano (solo l'aggressione al poliziotto, beninteso) sempre con quel "ma", in nome del benaltrismo che ormai permea quasi tutti i discorsi di chi è legato a quella sinistra radicale e non vuole perdere le sue simpatie per evitare di disperdere un buon bacino elettorale. "Partiamo dal buco nero di questi giorni, dall'episodio del martello, da cui prendo le distanze.

