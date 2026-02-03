Askatasuna il Cardinal antagonista | Affrontare le radici delle sofferenze

Le chiese sono vuote ma l'arcivescovo di Torino, Roberto Repole, prova a fare proseliti tra i guerriglieri di Askatasuna, ritratti come poveri chierichetti: «Torino non è una città violenta, è una grande capitale della carità e della solidarietà sociale», ha dichiarato, come se vetri rotti e barricate in fiamme fossero dettagli pittoreschi di un diorama urbano. Le immagini di lacrimogeni, bombe carta, cassonetti incendiati e almeno cento agenti feriti, con un poliziotto accerchiato e colpito a martellate, raccontano infatti una realtà ben diversa. Repole invoca l'unità («siamo vicini alle vittime e ai feriti, alle forze dell'ordine; contemporaneamente dobbiamo affrontare le radici delle sofferenze del nostro tempo») e la distinzione tra «frange violente» e «migliaia di persone che manifestano pacificamente», con Torino che «non può accettare di essere sfigurata nella sua identità».

