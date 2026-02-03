Lunedì 2 febbraio 2026, Rai1 ha dominato la serata con l’episodio finale de La Preside. La fiction ha raggiunto quasi il 30% di share, attirando davanti allo schermo quasi 6 milioni di italiani. La protagonista, la preside, ha salutato il pubblico con un finale che ha fatto parlare. La serata si è confermata un successo per la rete pubblica, lasciando dietro le altre emittenti.

Lunedì 2 febbraio 2026 la serata televisiva ha visto Rai1 in vetta agli ascolti, con La Preside protagonista assoluta del prime time. Il primo episodio, trasmesso dalle 21:50 alle 22:45, ha raccolto 4.877.000 spettatori con uno share del 25.39%. Il secondo episodio, dalle 22:45 alle 23:43, ha intrattenuto 4.517.000 spettatori con uno share del 29.79%. Su Canale5, Zelig 30 ha ottenuto 2.637.000 spettatori (20.52%) dalle 21:59 alle 00:59, mentre lo speciale By Night ha raggiunto 826.000 spettatori (19.63%). Altri programmi della serata. Rai2, con John Wick 3 – Parabellum, ha totalizzato 445.000 spettatori (2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 2 Febbraio 2026. La Preside con l’episodio finale saluta al 29.79%

Nella serata di lunedì 22 dicembre 2025, l'ascolto totale ha evidenziato risultati rilevanti su Rai1 e Canale5, con particolare attenzione al finale di Supercoppa Napoli-Bologna, che ha registrato un incremento di oltre 103.

