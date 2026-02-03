Ascolti tv lunedì 2 febbraio | La preside Zelig Taken – La vendetta

I dati degli ascolti tv di lunedì 2 febbraio mostrano che su Rai 1 è stato il programma più visto della serata. La fiction “La preside” ha attirato un buon pubblico, superando gli altri protagonisti della prima serata. Su Canale 5, invece, è andato in onda Zelig, ma ha conquistato meno spettatori rispetto alla fiction. In seconda serata, il film “Taken – La vendetta” ha completato il quadro degli ascolti, senza raggiungere grandi numeri. I numeri di ieri sera dimostrano ancora una volta come le preferenze degli italiani cambino di giorno in giorno

Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda La preside. Su Rai 2 John Wick 3. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Taken – La vendetta. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

