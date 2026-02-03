ascolti tv chiude benissimo la preside e sale anche zelig

Nella serata del 2 febbraio, gli ascolti tv premiano Rai 1 e Canale 5. La vittoria va soprattutto a Luisa Ranieri con il suo “La Preside”, che ottiene un risultato molto positivo. Anche “Zelig” si conferma tra i programmi più seguiti, salendo di ascolti e confermando il suo successo di sempre.

Nella serata del 2 febbraio c’è stata l’ultima sfida agli ascolti tv tra La Preside e Zelig, anche questo lunedì entrambe le trasmissioni hanno realizzato buoni numeri. In particolare a vincere è stata la fiction con Luisa Ranieri che è riuscita a fare breccia nel cuore di molti che sperano ci sia una seconda stagione. Anche la reunion di Zelig è andata bene, realizzando ascolti soddisfacenti. In access torna a vincere La Ruota della Fortuna, dopo due serate di sconfitte. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

I dati della serata di ieri indicano che su Rai1, “La Preside” ha chiuso con 4,6 milioni di spettatori, raggiungendo il 27,3% di share.

