I dati Auditel della prima serata di ieri sera confermano un’Italia appassionata di televisione. La serata si è aperta con programmi di vario genere, attirando milioni di spettatori davanti allo schermo. Anche questa volta, alcune trasmissioni hanno superato le aspettative, mentre altre hanno fatto registrare numeri più bassi del solito. I dati ufficiali mostrano come la tv continui a essere un punto di riferimento per tanti italiani, anche in un periodo di grande attenzione verso altri mezzi di intrattenimento.

Ascolti TV 3 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 3 Febbraio 2026. Ultimo aggiornamento: 03022026, 18:37 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 3 Febbraio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 3 Febbraio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 3 Febbraio 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 3 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serata

Approfondimenti su Ascolti TV 3 Febbraio 2026

I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata.

Questa mattina vengono pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 2 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ascolti TV 3 Febbraio 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Ascolti tv, 'Cuori 3' vince la prima serata; Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De Martino; Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti.

Ascolti tv ieri 3 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 3 febbraio 2026. Tutti i dettagli degli ascolti tv di ieri sera: share tv e dati Auditel per lunedì 2 febbraio 2026. mam-e.it

Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De MartinoChi ha vinto tra la serie La preside con Luisa Ranieri su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di ... fanpage.it

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, con uno slittamento dovuto alla sovrapposizione con le Olimpiadi, scelta ritenuta necessaria per tutelare palinsesti e ascolti televisivi. #Radiolina #Sanremo2026 #NotizieSanremo - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Lunedì 2 Febbraio 2026. #LaPreside chiude in bellezza (27.3%), l’ultima di #Zelig al 20.6%. De Martino 24.7% vs Scotti 25.3% Tutti i dati x.com