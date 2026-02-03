Ascarelli il visionario che inventò il Napoli | al Maschio Angioino la mostra e il libro di Nico Pirozzi

Napoli si prepara a ricordare Ascarelli, il visionario che ha contribuito a plasmare il cuore della città. Sabato 7 febbraio, alle 11, si apre al Maschio Angioino una mostra fotografica e un libro di Nico Pirozzi dedicati a lui, uno dei protagonisti più importanti della storia industriale e sportiva di Napoli. L’evento si svolge nella sala Litza Cittanova Valenzi della Fondazione Valenzi, attirando l’attenzione di appassionati e cittadini curiosi di scoprire di più su questa figura chiave per la città.

Napoli celebra uno dei maggiori protagonisti della sua storia industriale e sportiva del XX secolo. Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 11, nella sala Litza Cittanova Valenzi della Fondazione Valenzi, al Maschio Angioino, inaugura la mostra fotografica “Ascarelli. Un nome e una storia lunga 150 anni”, accompagnata dalla presentazione del volume “Giorgio Ascarelli. Il visionario che inventò il Napoli”, scritto da Nico Pirozzi e pubblicato dalle Edizioni dell’Ippogrifo. L’incontro sarà introdotto dalla presidente della Fondazione Valenzi Lucia Valenzi. A dialogare con l’autore saranno il giornalista de la Repubblica Antonio Corbo e la sociologa Clelia Castellano, dell’Università Suor Orsola Benincasa.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Sabato 7 febbraio ore 11 al Maschio Angioino una mostra e un libro sul Napoli Calcio e sul fondatore Ascarelli 

Sabato mattina al Maschio Angioino si terrà una presentazione dedicata al Napoli Calcio e al suo fondatore Giorgio Ascarelli.

