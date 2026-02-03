Aruni Biolcati riceve l’attestazione ufficiale del riconoscimento per il suo impegno sportivo

Michela Aruni Biolcati, nuotatrice paraolimpica e formatrice, ha ricevuto un riconoscimento dall’amministrazione comunale di Biella. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina, nell’aula consiliare, durante una cerimonia semplice ma emozionante. La Biellese, portabandiera dello sport inclusivo, ha ricevuto il premio per il suo impegno e i risultati ottenuti nel mondo dello sport e nel supporto alle persone con disabilità.

Michela Aruni Biolcati, nuotatrice paraolimpica e formatrice per la disabilità, ha ricevuto un riconoscimento istituzionale da parte dell'Amministrazione Comunale di Biella. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia tenutasi nel corso della seduta del Consiglio Comunale, con la partecipazione del sindaco Marzio Olivero. L'attestazione mette in evidenza i meriti sportivi e umani dell'atleta, che ha contribuito a valorizzare il ruolo dello sport nella società attraverso il suo lavoro sia a livello internazionale che locale. A seguito del suo impegno, Aruni Biolcati ha partecipato ai Campionati Mondiali di nuoto pinnato e apnea nel 2023 e 2024, ottenendo un record italiano.

