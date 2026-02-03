Arti Marziali Il Gran Galà è un successo Assegnato il 9° DAN al Maestro Giaverina

La sala dei Notari ha ospitato ieri sera il Gran Galà delle Arti Marziali, un evento che ha visto premi, sorrisi e applausi. Gli atleti, i tecnici e i club della stagione appena conclusa sono stati celebrati con riconoscimenti e festeggiamenti. Tra i momenti più attesi, l’assegnazione del 9° DAN al Maestro Giaverina, che ha ricevuto il riconoscimento per la sua lunga carriera e il suo impegno nel settore. La serata è stata un successo, con tanti protagonisti e un pubblico grande e parte

Le vittorie degli atleti, dei tecnici e dei club, conseguiti nella stagione sportiva appena conclusa, sono state celebrate nella grande festa che si è tenuta alla sala dei Notari. " Gran Galà delle Arti Marziali Federali Ernesto Giaverina " è stato un successo. Oltre 200 i premiati dal Comitato Regionale Fijlkam che ha consegnato delle borse di studio 'Giovani 2.0' ai Club che nel 2025 hanno tesserato il maggior numero di giovani a favore della promozione di Judo, Lotta, Karate, JuJitsu e Difesa Personale MGA. Borse di studio 'Campioni a Scuola' consegnate anche agli atleti che hanno registrato anche un'ottima media scolastica.

