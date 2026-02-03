Art bonus tra i destinatari anche la Fondazione Angelo Masini Contribuire è un gesto d' amore per la città

La Fondazione Angelo Masini entra nel progetto “Art Bonus - Sostieni la rinascita”. Ora riceverà fondi per restauri e interventi culturali. La decisione è stata accolta con entusiasmo dalla stessa fondazione, che definisce il contributo un gesto d’amore per la città. La scelta mira a preservare e valorizzare il patrimonio artistico e storico locale.

