J-POP Manga annuncia l’uscita italiana di Now That We Draw, la frizzante commedia romantica firmata Kyu Takahata e Yuwji Kaba, nominata per due anni consecutivi ai prestigiosi Next Manga Award e consigliata pubblicamente da Yusuke Nomura, autore di Blue Lock. Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e store online a partire dal 10 febbraio. Chi acquisterà la propria copia in fumetteria riceverà inoltre una card esclusiva in omaggio, realizzata appositamente per l’edizione italiana. Per scrivere d’amore, devi provare amore.. Ma qual è il modo migliore per scrivere una storia d’amore credibile? Vivendola in prima persona. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Arriva in Italia Now That We Draw, la romcom manga pronta a conquistare i vostri cuori

