Arrestato prima del processo per stupro il figlio della principessa di Norvegia | Ha aggredito una donna con un coltello

La polizia di Oslo ha arrestato domenica il figlio della principessa ereditaria, Marius Borg Hoiby, con l’accusa di aver aggredito una donna con un coltello. L’arresto arriva a due giorni dall’inizio del processo per stupro, previsto per oggi, martedì 3 febbraio. La notizia ha sorpreso molti, anche perché si tratta di una famiglia molto nota in Norvegia.

Le nuove accuse contro il 29enne spuntano proprio mentre la desecretazione di nuovi Epstein file ha rivelato i legami tra l'erede al trono Mette-Marit e il finanziere americano Il 29enne, armato di una lama, avrebbe minacciato una donna. Lo conferma il dipartimento di polizia della capitale norvegese: "Hoiby è stato arrestato domenica sera e accusato di lesioni personali, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo". Il figlio della principessa Mette-Marit è imputato per ben 38 reati, tra cui quattro presunti stupri, aggressioni e violenze nei confronti di ex partner.

Alla vigilia del processo, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo.

La principessa di Norvegia torna a finire al centro dell’attenzione, ma questa volta per motivi poco felici.

