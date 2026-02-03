Un uomo di 58 anni di origini napoletane è stato arrestato e ha passato più di quattro anni in cella in attesa di giudizio. È accusato di sfruttamento della prostituzione. La vicenda si è conclusa con il suo arresto, e ora si attende il processo per stabilire la sua condanna definitiva.

Un uomo di 58 anni, di origini napoletane, ha dovuto scontare oltre quattro anni di carcere per sfruttamento della prostituzione. Arrestato martedì 3 febbraio 2026 a Castel Volturno dai carabinieri della Tenenza di Frosinone, è stato individuato in loco e trasferito al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, già condannato in via definitiva per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi tra il 2012 e il 2013 nella provincia di Frosinone, era stato notificato dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della del Tribunale di Frosinone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrestato per sfruttamento della prostituzione: 4 anni di carcere in attesa di giudizio.

