Arrestato il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo verso Audero | è un 19enne dei Viking

È stato individuato e arrestato il giovane tifoso dei Viking che ha lanciato il petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita tra Cremonese e Inter. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, non il tifoso trasportato in ospedale dopo l’episodio. La polizia ha confermato di aver trovato il responsabile e ora si occupa di chiarire i motivi di quel gesto.

Trovato il responsabile del petardo lanciato contro Audero nel secondo tempo di Cremonese-Inter: non è il tifoso trasportato in ospedale, ma un giovane appartenente al gruppo dei Viking.

La polizia ha arrestato un 19enne tifoso dell’Inter, appartenente ai gruppi ultras della Curva Nord, che domenica ha lanciato un petardo contro il portiere Emil Audero a Cremona.

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.

