Arrestato il colpevole del lancio del petardo ad Audero | è un ultras interista di 19 anni

La polizia ha arrestato un ultras interista di 19 anni, ritenuto responsabile del lancio del petardo contro Audero durante la partita. Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato il giovane mentre lanciava l’oggetto, mettendo in pericolo il portiere della Cremonese e costringendo l’arbitro a fermare il match per alcuni minuti. Gli investigatori hanno identificato il ragazzo e procedono con le verifiche.

È arrivato oggi l'"arresto differito" per il responsabile del lancio della bomba carta che ha messo in pericolo il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter di domenica scorsa. Si tratta di un "sostenitore" di 19 anni che risulta far parte del contesto ultras interista. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato della Questura di Cremona, si è conclusa "entro le 48 ore dal fatto", come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva. Determinante è stata l'analisi trasversale delle immagini di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla Polizia Scientifica, che ha permesso di individuare con assoluta certezza il colpevole del lancio del petardo che ha colpito Audero mentre era appena cominciata la ripresa della sfida tra grigiorossi e nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il presidente dell’Inter ha annunciato che prenderà provvedimenti contro chi ha lanciato un petardo contro Audero durante la partita.

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

Arrestato il tifoso dell’Inter del petardo lanciato contro Audero, picchiato dagli altri tifosi, ha perso alcune ditaNon soltanto sarà stato arrestato, ha perso anche due o tre dita per aver lanciato il petardo che ieri, nel corso di Cremonese-Inter, è esploso vicino al portiere dei grigiorossi, Emil Audero. Lo avev ... msn.com

E’ stato individuato e arrestato il colpevole del petardo in #Cremonese-#Inter. La cosa clamorosa è che il responsabile è stato trasportato in ospedale perchè un altro petardo gli è esploso in mano facendogli perdere tre dita, e prima di essere portato fuori dall - facebook.com facebook

