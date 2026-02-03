Arrestata 20enne per truffa a danno di anziani

La polizia di Avellino ha arrestato una ragazza di 20 anni, accusata di aver truffato alcuni anziani. L’intera operazione si è svolta ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno portato in manette la giovane dopo aver raccolto elementi sufficienti. La 20enne, residente nella città, avrebbe messo in atto diverse truffe ai danni di persone anziane, approfittando della loro fiducia. La ragazza ora si trova in cella, in attesa di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria.

I poliziotti della Squadra Mobile di Avellino, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto una giovane 20enne avellinese. Il provvedimento della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, sostituisce precedenti provvedimenti restrittivi a cui la donna era.

