Armonie al Quirinale La vie en rose

Venerdì 13 febbraio, la Chiesa di San Silvestro al Quirinale si trasforma in un palcoscenico per un concerto speciale. La stagione Armonie al Quirinale chiude con un evento dedicato alla Belle Époque, portando in scena un viaggio musicale tra atmosfere eleganti e raffinati. Il pubblico si prepara a lasciarsi trasportare dalle melodie che richiamano tempi passati, in un atmosfera intima e suggestiva.

Venerdì 13 febbraio la Chiesa di San Silvestro al Quirinale diventa teatro di un raffinato viaggio nella Belle Époque con l’ultimo straordinario appuntamento della stagione Armonie al Quirinale. Protagonisti Joaquín Palomares al violino e Carlos Apellaniz al pianoforte, impegnati in un programma.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Quirinale Venue

Dopo la pausa natalizia, sabato al Teatro Sperimentale di Pesaro si terrà il balletto

Armonie al Quirinale presenta un emozionante concerto con Sebastiano Brusco al pianoforte, organizzato da ItalMusicArt A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Quirinale Venue

Argomenti discussi: Il canto intimo della viola, Armonie al Quirinale; La voce calda e familiare dell' attore racconta la campagna Ferma il gelo dell' Agenzia Onu per i rifugiati e invita a donare anche solo una coperta a chi non ce l' ha e sopravvive sottozero in Ucraina Siria Afghanistan.

Il canto intimo della viola, Armonie al QuirinaleLa stagione Armonie al Quirinale propone, venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma, un viaggio musicale di profonda intensità ... romatoday.it

Armonie al Quirinale, il virtuosismo e l'eleganzaNell'affascinante e storica Chiesa di San Silvestro al Quirinale, la stagione Armonie al Quirinale propone un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica da camera. Un concerto di ... romatoday.it

La stagione Armonie al Quirinale propone, venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma, un viaggio musicale di profonda intensità romantica, affidato alla sensibilità del violista Gaetano A - facebook.com facebook

Sicurezza. Il governo vuole fare presto. Le immagini di Torino hanno sconvolto Giorgia Meloni ed esecutivo. "Il nuovo decreto dovrà essere 'in armonia' con lo spirito costituzionale del Quirinale. Al momento dal Colle aspettano a esprimersi: vogliono leggere le x.com