Aree F del Puc sentenza Tar conferma operato corretto dell’Amministrazione

Il TAR Campania ha confermato che l’amministrazione comunale di Benevento ha agito correttamente nel gestire le aree F del PUC. La sentenza dello scorso 2 febbraio respinge un ricorso di alcuni cittadini che contestavano le decisioni sulle destinazioni di quei terreni, in particolare le zone dedicate a verde, impianti sportivi e spazi pubblici. La decisione mette fine a una disputa che durava da tempo e conferma che le scelte fatte dall’amministrazione rispettano le norme vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il TAR Campania con sentenza dello scorso 2 febbraio ha respinto un ricorso-pilota formulato da alcuni cittadini titolari di suoli con destinazione F – in particolare F2Z (spazi pubblici destinati a verde e impianti per il gioco e lo sport) del vigente PUC di Benevento. La questione è di peculiare rilievo in quanto numerosi cittadini hanno ritenuto che tutte le aree F del Comune, contenenti a loro dire vincoli di tipo espropriativo, essendo trascorsi 5 anni (20132018) dall'approvazione del PUC, fossero divenute aree bianche e cioè prive di disciplina urbanistica di riferimento.

