Domenica 8 febbraio, il Teatro Sociale di Alba ospita “Area 52”, uno spettacolo di teatro di figura e clown che trasporta il pubblico in un mondo futuristico. L’evento inizia alle 16.30 e porta in scena un’avventura immaginaria, tutta da scoprire, creata dalla compagnia della Settimana Dopo di Emanuela Belmonte.

Domenica 8 febbraio alle ore 16.30, il Teatro Sociale di Alba diventa il palco di un’avventura fantastica e futuristica: “Area 52”, uno spettacolo di teatro di figura e clown teatrale realizzato da Emanuela Belmonte della Compagnia della Settimana Dopo. Il nuovo appuntamento di Burattinarte d’Inverno 2026 presenta una scenografia straordinaria, con navicelle spaziali fatte di carta stagnola, theremin, loopstation e pupazzi extraterrestri. L’opera, ispirata al linguaggio del clown e alla fantascienza vintage, racconta la storia di un oggetto non identificato caduto dal cielo, seguito da un’indagine della scienziata della NASO – un’ironica variante della NASA – per capire se si tratta di un messaggio per l’umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Area 52? al Teatro Sociale di Alba: una scenografia futuristica per un’opera teatrale d’inverno

