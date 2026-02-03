Apple Pay Acrigay Avellino | Mario era troppo giovane per andare via da questa terra

La tragedia di Mario scuote la comunità di Avellino. La notizia della sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha lasciato tutti senza parole. La famiglia e gli amici ricordano Mario come un ragazzo troppo giovane per lasciare questa terra, e il dolore si fa sentire forte in ogni angolo della città. La comunità si stringe intorno a chi lo conosceva, mentre le autorità indagano per capire cosa sia successo. La perdita di un giovane così promettente lascia un vuoto difficile da colmare.

Da quando abbiamo appreso la notizia, circa una settimana fa, i nostri sentimenti sono stati un mix di incredulità e paura: un dolore muto davanti a qualcosa che non avremmo mai voluto immaginare. Abbiamo scelto il silenzio, per rispetto di questo momento così difficile per la famiglia di Mario e.

